Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 11:18

«Обязательно должен погибнуть»: в ВСУ раскрыли настроения новобранцев

Кобылянский: около 70% мобилизованных бойцов пребывают в подавленном состоянии

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 70% мобилизованных в украинскую армию попадают в учебные центры в подавленном эмоциональном состоянии, заявил полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский в интервью изданию Telegraph. Причиной он назвал негативный информационный фон в соцсетях.

Военнослужащие, которые попадают в учебный центр, к сожалению, имеют эмоциональное состояние на низком уровне. В социальных сетях много негативной информации, что, если он едет в учебный центр, потом в бригаду, он обязательно должен погибнуть, — сказал Кобылянский.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что насильственная мобилизация на Украине в ряде случаев перерастает в рукопашные столкновения. Он отметил, что попытки принудительного призыва сопровождаются силовыми задержаниями со стороны сотрудников территориальных центров комплектования.

До этого попавший в плен украинский военнослужащий Артур Козарян рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных. Военкомы также охотно отправляют на фронт тех, у кого нет возможности откупиться.

ВСУ
бойцы
мобилизованные
Украина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.