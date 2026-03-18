Около 70% мобилизованных в украинскую армию попадают в учебные центры в подавленном эмоциональном состоянии, заявил полковник десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Кобылянский в интервью изданию Telegraph. Причиной он назвал негативный информационный фон в соцсетях.

Военнослужащие, которые попадают в учебный центр, к сожалению, имеют эмоциональное состояние на низком уровне. В социальных сетях много негативной информации, что, если он едет в учебный центр, потом в бригаду, он обязательно должен погибнуть, — сказал Кобылянский.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что насильственная мобилизация на Украине в ряде случаев перерастает в рукопашные столкновения. Он отметил, что попытки принудительного призыва сопровождаются силовыми задержаниями со стороны сотрудников территориальных центров комплектования.

До этого попавший в плен украинский военнослужащий Артур Козарян рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных. Военкомы также охотно отправляют на фронт тех, у кого нет возможности откупиться.