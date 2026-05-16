Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова

Полиция Чечни инициировала проверку после получения информации о возможном бытовом конфликте в Грозном с участием известного спортсмена ММА Джихада Юнусова, сообщили ТАСС в региональном МВД. Поводом для разбирательства послужило заявление о противоправных действиях в отношении двух местных жительниц в одном из жилых домов.

Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован <…> МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, — рассказали в ведомстве.

Ситуация вокруг происшествия также была взята на контроль на самом высоком республиканском уровне. Вице-премьер правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев публично прокомментировал инцидент и подчеркнул, что права женщин в регионе находятся под надежной защитой традиций и закона.

Проверка началась после появления в социальных сетях видео с перепалкой между между мужчиной, похожим на Юнусова, и его соседками. Спор разгорелся из-за установки камеры видеонаблюдения на лестничной площадке, она частично фиксировала вход в чужую квартиру. Взаимные претензии быстро переросли в физическое противостояние, пострадали как владелица камеры, так и пытавшаяся заступиться за нее девушка.

Ранее верховный суд РФ согласился привлечь судью в отставке Александра Супруна к административной ответственности за драку с врачами. Будучи судьей Четвертого кассационного суда, он выражался нецензурной бранью, хватал врачей за форму, когда те пытались оказать ему помощь.