16 мая 2026 в 16:28

Полиция Чечни проверяет инцидент с возможным участием бойца ММА Юнусова

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полиция Чечни инициировала проверку после получения информации о возможном бытовом конфликте в Грозном с участием известного спортсмена ММА Джихада Юнусова, сообщили ТАСС в региональном МВД. Поводом для разбирательства послужило заявление о противоправных действиях в отношении двух местных жительниц в одном из жилых домов.

Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован <…> МВД России по городу Грозному. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, — рассказали в ведомстве.

Ситуация вокруг происшествия также была взята на контроль на самом высоком республиканском уровне. Вице-премьер правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев публично прокомментировал инцидент и подчеркнул, что права женщин в регионе находятся под надежной защитой традиций и закона.

Проверка началась после появления в социальных сетях видео с перепалкой между между мужчиной, похожим на Юнусова, и его соседками. Спор разгорелся из-за установки камеры видеонаблюдения на лестничной площадке, она частично фиксировала вход в чужую квартиру. Взаимные претензии быстро переросли в физическое противостояние, пострадали как владелица камеры, так и пытавшаяся заступиться за нее девушка.

Ранее верховный суд РФ согласился привлечь судью в отставке Александра Супруна к административной ответственности за драку с врачами. Будучи судьей Четвертого кассационного суда, он выражался нецензурной бранью, хватал врачей за форму, когда те пытались оказать ему помощь.

Спорт
бойцы
Чечня
ММА
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

