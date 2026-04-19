«Звоночки в обществе»: политолог о последствиях стрельбы в Киеве Политолог Перенджиев: стрельба в Киеве не изменит методы мобилизации в ВСУ

Стрельба в Киеве не изменит методы насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, никакие чрезвычайные происшествия не способны повлиять на политику действующего главы государства Владимира Зеленского.

[Стрельба в Киеве] не имеет никакого значения для Зеленского. Просто никак ничто не влияет [на него], никакие ЧП, никакие проблемы. Конечно же, это звоночки в обществе. В начале спецоперации там был ход со стороны руководства, когда они стали автоматы раздавать. Помимо того, что на Украине и так существует теневой рынок оружия, автомат там купить — вообще не проблема. Тем более что этот теневой рынок настолько заполнен, что предложение превышает спрос, поэтому там и не очень-то дорого, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что насильственная мобилизация в стране вызывает отклонения в поведении людей. Из-за невозможности противостоять властям мужчины могут срывать свою злость на первых встречных.

В психологии есть такой термин — перенос, когда люди могут направить свою агрессию на кого-то и начинают убивать просто первых встречных людей на улице. Людей хватают на улице — многие находятся в реальном помешательстве. Но есть и такие, которые начинают просто-напросто стрелять вокруг. Это видимая часть айсберга, там очень много противоречий и социальных проблем, много несправедливостей. И эта жестокость со стороны власти порождает серьезные отклонения в поведении людей. Одно дело, когда они отбиваются от правоохранителей, а другое дело — когда просто убивают мирных людей, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что мужчиной, устроившим стрельбу на Голосеевском проспекте в Киеве, оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он открыл огонь по прохожим и захватил заложников в местном супермаркете.