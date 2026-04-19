Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 09:40

Полицейские сбежали с места стрельбы в Киеве, бросив раненых умирать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое украинских полицейских скрылись с места перестрелки в Киеве, бросив без защиты местных жителей, в том числе ребенка, сообщает местный телеканал ТСН. По его информации, один из гражданских погиб, а несовершеннолетнему пришлось спасаться самостоятельно.

Двое правоохранителей <...> просто сбежали после первых выстрелов, оставив без защиты и помощи безоружных гражданских, в частности ребенка, вынужденного спасаться самостоятельно. Одного из мужчин спастись не удалось, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что мужчиной, устроившим стрельбу на Голосеевском проспекте в Киеве, оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он открыл огонь по прохожим и захватил заложников в местном супермаркете.

До этого криминалист Михаил Игнатов предположил, что киевский стрелок мог быть психически больным человеком. Злоумышленника ликвидировали во время задержания. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что число жертв стрельбы увеличилось до шести человек.

Мир
Украина
Киев
дети
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.