Число погибших при стрельбе в Киеве увеличилось

Число жертв стрельбы в Голосеевском районе Киева увеличилось до шести человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Сам стрелок был ликвидирован при задержании.

Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших, — написал Кличко.

Инцидент произошел 18 апреля. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на улице в Голосеевском районе, после чего укрылся в помещении супермаркета и захватил заложников. Прибывшая на место полиция попыталась заставить мужчину освободить людей, но позже спецназ принял решение о штурме.

Позже выяснилось, что злоумышленником был 57-летний Дмитрий Васильченков, недавно мобилизованный на службу в ВСУ. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он открыл огонь по прохожим, ранил ребенка и захватил заложников в местном супермаркете. Перед этим, как утверждает украинская пресса, он поджег свою квартиру, расположенную в том же районе.