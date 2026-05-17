17 мая 2026 в 12:40

Над российским регионом сбили 16 беспилотников

Губернатор Шапша сообщил о поражении 16 беспилотников над Калужской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Калужской области вечером и ночью 16 мая, пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в мессенджере МАКС. Дроны сбиты над несколькими муниципалитетами.

Вчера вечером и ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска, — написал Шапша.

По его информации, на окраине Калуги осколками беспилотников повреждены один автомобиль, хозяйственная постройка, а также крыши и остекление двух частных домов. В Боровском округе в одном из садовых товариществ осколками посекло крышу одного дома и выбило стекла в четырех соседних.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

