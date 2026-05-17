Над российским регионом сбили 16 беспилотников Губернатор Шапша сообщил о поражении 16 беспилотников над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Калужской области вечером и ночью 16 мая, пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в мессенджере МАКС. Дроны сбиты над несколькими муниципалитетами.

Вчера вечером и ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского и Кировского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска, — написал Шапша.

По его информации, на окраине Калуги осколками беспилотников повреждены один автомобиль, хозяйственная постройка, а также крыши и остекление двух частных домов. В Боровском округе в одном из садовых товариществ осколками посекло крышу одного дома и выбило стекла в четырех соседних.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.