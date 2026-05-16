Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область Губернатор Шапша: силы ПВО сбили за ночь 10 беспилотников над Калужской областью

Российские силы противовоздушной обороны минувшим вечером и ночью сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были уничтожены в Спас-Деменском, Сухиничском, Людиновском, Малоярославецском и Боровском муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Глава региона отметил, что на местах падения обломков уже работают представители профильных ведомств. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей.