День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 07:17

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область

Губернатор Шапша: силы ПВО сбили за ночь 10 беспилотников над Калужской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны минувшим вечером и ночью сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над Калужской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были уничтожены в Спас-Деменском, Сухиничском, Людиновском, Малоярославецском и Боровском муниципальных округах, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Спас-Деменского, Сухиничского, Людиновского, Малоярославецского, Боровского муниципальных округов, а также на окраинах городов Калуги и Обнинска, — написал Шапша.

Глава региона отметил, что на местах падения обломков уже работают представители профильных ведомств. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей.

Регионы
Калужская область
Владислав Шапша
атаки ВСУ
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейшие аэропорты на юге России перестали принимать самолеты
Жители Латвии экономят на еде, чтобы оставаться в тепле
В России впервые за 12 лет повысили один вид пошлин
В ЕП раскрыли, как скандалы с коррупцией отразятся на отношении ЕС к Киеву
Раскрыта сумма, потраченная США на 13 биолабораторий на Украине
Эксперты раскрыли, как уйти на больничный после увольнения
Группировка «Запад» освободила Боровую и Кутьковку
Герасимов рассказал о боях за три населенных пункта
Москва безалкогольная: составлен список самых трезвых и пьющих регионов РФ
Синоптик рассказала, как долго в Москве продержится аномальная жара
Подземные лабиринты ВСУ и пропажа тел бойцов: новости СВО к утру 16 мая
Герасимов доложил о новом фронте наступления на Харьковскую область
Герасимов раскрыл темпы освобождения Красного Лимана
Немецкий политик раскрыл, когда Германия останется без нефти
Зоопсихолог назвала тревожную причину гиперактивности кошек
Стало известно, кто может единовременно забрать пенсионные накопления
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 мая: инфографика
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.