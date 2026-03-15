«За людей не считают»: пленный пожаловался на мобилизацию инвалидов

Пленный ВСУ Козарян: ТЦК принудительно мобилизует инвалидов и бездомных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, пожаловался украинский военнослужащий Артур Козарян, попавший в плен. По его словам, которые приводит РИА Новости, военкомы также охотно отправляют на фронт тех, у кого нет возможности откупиться.

Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов, — признал Козарян.

Он добавил, что лично видел, как мужчину с наполовину металлической ногой признали годным к военной службе. Еще одного украинца отправили в зону боевых действий с проломленной головой.

У него голова проломленная, и даже у него кровь еще была. Поводили по кабинетам и признали годным. Там нет больных, все здоровы, — заключил пленный.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов раскритиковал эксперименты внутри армии. Он убежден, что изменения в порядке мобилизации могут обернуться негативными последствиями.

Украина
ВСУ
ТЦК
мобилизация
пленные
украинцы
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

