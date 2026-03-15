Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных, пожаловался украинский военнослужащий Артур Козарян, попавший в плен. По его словам, которые приводит РИА Новости, военкомы также охотно отправляют на фронт тех, у кого нет возможности откупиться.

Да нас за людей не считают, тех, которые ниже, у которых нет денег, тех, которые трудоголики, вот их всех гребут. Даже бомжей забирают, инвалидов, — признал Козарян.

Он добавил, что лично видел, как мужчину с наполовину металлической ногой признали годным к военной службе. Еще одного украинца отправили в зону боевых действий с проломленной головой.

У него голова проломленная, и даже у него кровь еще была. Поводили по кабинетам и признали годным. Там нет больных, все здоровы, — заключил пленный.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов раскритиковал эксперименты внутри армии. Он убежден, что изменения в порядке мобилизации могут обернуться негативными последствиями.