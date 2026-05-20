Полицейские свыше 50 раз помешали подросткам напасть на учебные заведения МВД: с начала 2026 года удалось предотвратить 52 нападения на учебные заведения

Свыше 50 нападений на образовательные учреждения удалось предотвратить в 29 российских регионах с начала 2026 года, сообщил во время пленарного заседания на XX Всероссийском специализированном форуме «Антитеррор» замглавы Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов. Как передает ТАСС, Он добавил, что каждый день выявляется более 10 несовершеннолетних с признаками приверженности идеологии скулшутеров.

В результате проведенных мероприятий с начала 2026 года предотвращено 52 факта нападения в учебных организациях в 29 регионах России, — указал Богданов.

Ранее ученик выстрелил из сигнальной ракетницы в свою одноклассницу в стенах школы № 238 на набережной Адмиралтейского канала в Санкт-Петербурге. Девочка из восьмого класса получила ожоги. Подростка, который совершил выстрел, почти сразу поймали силовики.

До этого подросток пришел в учебное заведение с целым арсеналом из сигнального пистолета, арбалета и газового баллончика. Он направил оружие в лицо сверстнице и выстрелил, а затем попытался сбежать и выпрыгнул из окна четвертого этажа.