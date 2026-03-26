Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал

Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал Напавший на учительницу мальчик из Челябинска принес в школу сигнальный пистолет

Подросток из Челябинска, напавший на учительницу и одноклассницу, принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел в школе № 32. По предварительной версии, ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета.

По данным источников, подросток выпал из окна на четвертом этаже, он получил травмы. В результате его действий пострадали четверо.

Нападение на девочку и учительницу в школе Челябинска произошло утром 26 марта. Очевидцы заметили рядом со зданием реанимационный автомобиль и технику МЧС.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения подростка с ножом на школу. Специалисты работают с задержанным семиклассником и пытаются выяснить его мотивы. Также криминалисты осматривают место происшествия.

До этого в Астрахани студент из Марокко избил помощницу декана медицинского университета после сделанного ему замечания. Молодого человека задержали. В учебном заведении уточнили, что он уже отчислен.