Напавший на учительницу и одноклассницу юноша принес в школу целый арсенал

Подросток из Челябинска, напавший на учительницу и одноклассницу, принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел в школе № 32. По предварительной версии, ученик выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета.
По данным источников, подросток выпал из окна на четвертом этаже, он получил травмы. В результате его действий пострадали четверо.
Нападение на девочку и учительницу в школе Челябинска произошло утром 26 марта. Очевидцы заметили рядом со зданием реанимационный автомобиль и технику МЧС.
Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения подростка с ножом на школу. Специалисты работают с задержанным семиклассником и пытаются выяснить его мотивы. Также криминалисты осматривают место происшествия.
До этого в Астрахани студент из Марокко избил помощницу декана медицинского университета после сделанного ему замечания. Молодого человека задержали. В учебном заведении уточнили, что он уже отчислен.