В Подмосковье возбудили уголовное дело после поножовщины в школе

Уголовное дело возбуждено после нападения подростка с ножом на школу в Подмосковье, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что специалисты работают с задержанным семиклассником и пытаются выяснить его мотивы. Также криминалисты осматривают место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семиклассник напал с ножом на школу в Подмосковье. Предварительно, пострадал один из учеников: у него минимум три ранения. Позже сообщалось, что он находится в состоянии средней тяжести.

