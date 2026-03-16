16 марта 2026 в 16:49

В Подмосковье возбудили уголовное дело после поножовщины в школе

Уголовное дело возбуждено после нападения подростка с ножом на школу в Подмосковье, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что специалисты работают с задержанным семиклассником и пытаются выяснить его мотивы. Также криминалисты осматривают место происшествия.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семиклассник напал с ножом на школу в Подмосковье. Предварительно, пострадал один из учеников: у него минимум три ранения. Позже сообщалось, что он находится в состоянии средней тяжести.

До этого студент из Марокко избил помощницу декана Астраханского государственного медицинского университета из-за замечания. Полиция задержала неадеквата. В вузе заявили, что он отчислен. По предварительным данным, во время проведения занятия в университете студенту не понравилось замечание преподавателя.

В начале марта в Москве зарезали мужчину около станции метро «Сокол». Погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
