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10 июня 2026 в 12:43

Силовики поймали причастных к подрыву машины на юго-западе Москвы

В Москве задержали двух подростков по делу о минировании автомобиля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правоохранители задержали двух подростков по делу о минировании автомобиля на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице. По информации ведомства, несовершеннолетние действовали по указанию куратора.

Девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала парню. Он разместил это устройство, а также gps-трекер на указанный автомобиль. <...> Соучастники задержаны на месте, — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство было заложено под машину сотрудника научно-производственного предприятия. Обстоятельства инцидента пока выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатки.

До этого неизвестное устройство взорвалось в руках у 13-летнего мальчика в доме на севере Москвы. Ребенок проводил химические опыты — пытался создать так называемый газ Брауна, представляющий собой смесь водорода и кислорода. Школьника госпитализировали с травмой кисти и осколочными ранами живота и ног.

Москва
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