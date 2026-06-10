Силовики поймали причастных к подрыву машины на юго-западе Москвы В Москве задержали двух подростков по делу о минировании автомобиля

Правоохранители задержали двух подростков по делу о минировании автомобиля на юго-западе Москвы, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице. По информации ведомства, несовершеннолетние действовали по указанию куратора.

Девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала парню. Он разместил это устройство, а также gps-трекер на указанный автомобиль. <...> Соучастники задержаны на месте, — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство было заложено под машину сотрудника научно-производственного предприятия. Обстоятельства инцидента пока выясняются. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконное изготовление взрывчатки.

До этого неизвестное устройство взорвалось в руках у 13-летнего мальчика в доме на севере Москвы. Ребенок проводил химические опыты — пытался создать так называемый газ Брауна, представляющий собой смесь водорода и кислорода. Школьника госпитализировали с травмой кисти и осколочными ранами живота и ног.