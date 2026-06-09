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09 июня 2026 в 15:20

В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот

СК: задержаны еще двое фигурантов дела об убийстве на Строгинском бульваре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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По уголовному делу об убийстве и разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве задержаны еще двое фигурантов, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в МАКСе. Расследование данного преступления продолжается с 13 марта 2026 года.

Благодаря совместной работе следователей столичного управления СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть преступную схему, связанную с реализацией похищенного имущества. Данную схему разработал один из кураторов курьеров.

Следствие установило, что данный фигурант на систематической основе вовлекал курьеров в противоправную деятельность. Он координировал их действия и обеспечивал бесперебойное функционирование всей криминальной цепочки.

В настоящее время задержаны сам куратор, а также еще один курьер, участвовавший в преступлении. С задержанными проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления других возможных соучастников.

Ранее следователи предъявили обвинение одному из кураторов разбойного нападения на женщину на Строгинском бульваре. Как сообщали в СК, фигурант полностью признал свою вину.

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