Неизвестное устройство взорвалось в руках ребенка в Москве Подросток пострадал при взрыве неизвестного устройства на севере Москвы

Неизвестное устройство взорвалось в руках у 13-летнего мальчика в доме на севере Москвы, передает Telegram-канал «112». Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу.

По информации источника, из-за взрыва загорелась квартира в столичном Коптево. Предварительно, мальчик проводил химические опыты. Экстренные службы обнаружили на месте предмет, похожий на снаряд. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее генерал Федеральной службы безопасности в отставке Александр Михайлов сообщил, что у водителя автомобиля BMW, подорванного в подмосковной Балашихе, не было шансов выжить. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте. По словам эксперта, злоумышленники, вероятнее всего, заложили бомбу под машину ночью.

До этого очевидец подрыва машины в подмосковной Балашихе рассказал, что вытащил из салона водителя, который хрипел и кричал. По словам собеседника издания, взорванный BMW оказался перед ним примерно в 50 метрах.