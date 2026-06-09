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09 июня 2026 в 11:24

Очевидец рассказал о жутких криках водителя взорванного в Балашихе авто

«Известия»: водитель взорванного в Балашихе автомобиля хрипел и кричал

Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Очевидец подрыва машины в подмосковной Балашихе рассказал «Известиям», что вытащил из салона водителя авто, который хрипел и кричал. По словам собеседника издания, взорванный BMW оказался перед ним примерно в 50 метрах.

Я следом за ним ехал. Взрыв, заехал за другую машину, остановился, выбежал, огнетушитель достал. Водительскую дверь обрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал, я его оттащил от машины, — отметил он.

Ранее сообщалось, что взрыв внедорожника BMW X3 на парковке в Балашихе мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, установленного в районе пассажирских кресел. Специалисты внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ЧП.

Взрыв прогремел в Балашихе рано утром 9 июня, около 06:30 мск. В результате ЧП также была повреждена проезжавшая мимо машина. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

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Балашиха
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