Очевидец рассказал о жутких криках водителя взорванного в Балашихе авто «Известия»: водитель взорванного в Балашихе автомобиля хрипел и кричал

Очевидец подрыва машины в подмосковной Балашихе рассказал «Известиям», что вытащил из салона водителя авто, который хрипел и кричал. По словам собеседника издания, взорванный BMW оказался перед ним примерно в 50 метрах.

Я следом за ним ехал. Взрыв, заехал за другую машину, остановился, выбежал, огнетушитель достал. Водительскую дверь обрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал, я его оттащил от машины, — отметил он.

Ранее сообщалось, что взрыв внедорожника BMW X3 на парковке в Балашихе мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, установленного в районе пассажирских кресел. Специалисты внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ЧП.

Взрыв прогремел в Балашихе рано утром 9 июня, около 06:30 мск. В результате ЧП также была повреждена проезжавшая мимо машина. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.