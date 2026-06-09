Появились подробности взрыва машины в Балашихе Mash: СВУ в автомобиле в Балашихе детонировало в районе пассажирских кресел

Взрыв внедорожника BMW X3 на парковке в Балашихе мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, установленного в районе пассажирских кресел, сообщает Telegram-канал Mash. Специалисты внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ЧП.

На кадрах отчетливо видно, что мощная детонация произошла в районе кресел, утверждает канал. Само устройство сработало во вторник, 9 июня, как только машина тронулась с места. От силы удара движущийся автомобиль отбросило в сторону, после чего он врезался в другую припаркованную во дворе легковушку и мгновенно загорелся. Находившиеся поблизости очевидцы сразу бросились на помощь, пытаясь самостоятельно потушить пламя и вытащить водителя из объятого огнем салона. От полученных ран мужчина умер до прибытия медиков.

Ранее появилась информация, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи произошел взрыв автомобиля. По словам свидетелей, громкий хлопок раздался около 06:30 утра во дворе жилого дома.

Также стало известно, что умершему водителю было 62 года. Он стал владельцем автомобиля BMW X3 год и восемь месяцев назад. Согласно одной из версий, СВУ могло быть активировано дистанционно через несколько минут после того, как автомобиль начал движение по улице Колдунова.