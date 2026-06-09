Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 10:35

Появились подробности взрыва машины в Балашихе

Mash: СВУ в автомобиле в Балашихе детонировало в районе пассажирских кресел

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв внедорожника BMW X3 на парковке в Балашихе мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, установленного в районе пассажирских кресел, сообщает Telegram-канал Mash. Специалисты внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ЧП.

На кадрах отчетливо видно, что мощная детонация произошла в районе кресел, утверждает канал. Само устройство сработало во вторник, 9 июня, как только машина тронулась с места. От силы удара движущийся автомобиль отбросило в сторону, после чего он врезался в другую припаркованную во дворе легковушку и мгновенно загорелся. Находившиеся поблизости очевидцы сразу бросились на помощь, пытаясь самостоятельно потушить пламя и вытащить водителя из объятого огнем салона. От полученных ран мужчина умер до прибытия медиков.

Ранее появилась информация, что в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи произошел взрыв автомобиля. По словам свидетелей, громкий хлопок раздался около 06:30 утра во дворе жилого дома.

Также стало известно, что умершему водителю было 62 года. Он стал владельцем автомобиля BMW X3 год и восемь месяцев назад. Согласно одной из версий, СВУ могло быть активировано дистанционно через несколько минут после того, как автомобиль начал движение по улице Колдунова.

Регионы
Подмосковье
взрывы
Балашиха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сближение Венеры и Юпитера увидят в небе над Москвой 9 июня
Биохимик рассказал, почему многие люди любят запах скошенной травы
На Филиппинах количество афтершоков перевалило за тысячу
Искусственный интеллект займется «здоровьем» российских дронов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 июня: где сбои в России
Суд оценил монтаж: школьников оштрафовали за порно с учительницей
Взрыв автомобиля в Балашихе 9 июня: что известно, жертвы, украинский след
Пожилые родители убили собственного сына из-за аморального поведения
Индекс МосБиржи обрушился до минимума впервые с ноября 2025 года
Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов
Диетолог ответила, кому нельзя пить «кофейный ерш»
Появились подробности взрыва машины в Балашихе
Два украинских БПЛА попытались атаковать Москву
В Нижневартовске школьница бесследно пропала после прогулки к озеру
Политолог предположил, почему Трампу невыгодна эскалация вокруг Ирана
Россиянин оставил без света 17 домов и отправился в колонию на долгие годы
Супруги из Москвы рассказали, как дошли пешком до Новосибирска
Трампа освистали во время финального матча НБА в Нью-Йорке
Нарушитель пытался сбежать от полицейских и попал в пасть аллигатора
Раскрыто, почему Усольцевы до сих пор не вышли на связь в случае побега
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.