Студент-иностранец напал на преподавательницу Полиция задержала иностранного студента, напавшего на преподавателя в Астрахани

Студент из Марокко избил помощницу декана Астраханского государственного медицинского университета из-за замечания. Полиция задержала неадеквата. В вузе заявили, что он отчислен.

Сотрудниками городской полиции задержан иностранец 2001 года рождения, обучавшийся в одном из вузов областного центра, — говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, во время проведения занятия в университете студенту не понравилось замечание преподавателя, которое она сделала ему после неправильного ответа. Иностранец жестоко избил женщину, нанеся множественные удары.

Как сообщает AST-NEWS, жертва с тяжелыми травмами попала в больницу. У нее разбито лицо, диагностирован ушиб двух почек, сейчас она может есть и пить только через трубочку.

