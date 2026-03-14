14 марта 2026 в 17:17

Студент-иностранец напал на преподавательницу

Полиция задержала иностранного студента, напавшего на преподавателя в Астрахани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Студент из Марокко избил помощницу декана Астраханского государственного медицинского университета из-за замечания. Полиция задержала неадеквата. В вузе заявили, что он отчислен.

Сотрудниками городской полиции задержан иностранец 2001 года рождения, обучавшийся в одном из вузов областного центра, — говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, во время проведения занятия в университете студенту не понравилось замечание преподавателя, которое она сделала ему после неправильного ответа. Иностранец жестоко избил женщину, нанеся множественные удары.

Как сообщает AST-NEWS, жертва с тяжелыми травмами попала в больницу. У нее разбито лицо, диагностирован ушиб двух почек, сейчас она может есть и пить только через трубочку.

Ранее сообщалось, что гражданин Молдавии подкараулил 21-летнюю девушку у подъезда жилого дома в Москве и воткнул ей нож в спину. Иностранец не смог смириться с расставанием. Девушка бросила молдаванина, узнав, что тот был женат. Нападение произошло 21 февраля.

