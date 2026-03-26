Школьник напал на учительницу с арбалетом в Челябинске

В школе Ленинского района Челябинска ученик, по предварительным данным, выстрелил в учительницу из арбалета, передает 74.RU. Очевидцы сообщают, что рядом со зданием находятся реанимационный автомобиль и техника МЧС.

В учебном заведении подтвердили, что на месте работают спасатели, полиция и медики. Учащихся отправляют по домам, а специалисты занимаются выяснением обстоятельств произошедшего и продолжают разбираться в ситуации.

Помимо этого сообщается, что у нападавшего при себе имелись пистолет и перцовый баллончик. Учащиеся рассказали, что, предположительно, подросток также нанес ранения девочке, после чего распылил содержимое баллончика в сторону двух преподавателей.

Ранее после нападения подростка с ножом на школу в Подмосковье правоохранители возбудили уголовное дело. С задержанным учеником седьмого класса работали следователи, они устанавливают причины его поступка. Специалисты также проводят осмотр места происшествия. Из-за нападения пострадал один из учащихся.

До этого в Астрахани студент из Марокко избил помощницу декана медицинского университета после сделанного ему замечания. В правоохранительных органах сообщили о задержании молодого человека, а в учебном заведении уточнили, что он отчислен.