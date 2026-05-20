20 мая 2026 в 08:04

Путин раскрыл цель сотрудничества России и Китая

Путин назвал целью отношений Москвы и Пекина процветание народов России и КНР

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Целью отношений Москвы и Пекина является благополучие и процветание российского и китайского народов, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, которые передает РИА Новости, соответствующие основы дали РФ и КНР возможность успешно пройти испытания на прочность.

Наша цель — благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость, — отметил он.

Визит Путина в Китай приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ожидается, что по итогам переговоров стороны обсудят развитие двусторонних отношений, экономическое взаимодействие и дальнейшее укрепление партнерства между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент договорились об этом единогласно.

