Путин назвал Россию единой семьей и общим домом для всех народов

Каждый народ страны, независимо от его численности, является ее частью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов в ходе просветительского марафона «Знание.Первые». Президент отметил, что именно в этом многообразии и сплоченности заключается фундаментальная сила российского государства. Прямая трансляция ведется на канале Российского общества «Знание» в VK Video.

И большой, и малый народ, все мы — единая семья народов России. И, когда я сказал «единая семья», вот в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы, все должны чувствовать, что это наш общий родной дом, — сказал Путин.

По словам президента, крайне важно создать условия, при которых абсолютно все граждане будут ощущать свою принадлежность к общей Родине. Глава государства акцентировал внимание на том, что национальное единство является залогом успешного развития страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что цели СВО будут достигнуты. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом российская сторона предпочла бы добиться этого путем переговоров, добавил он.