Путин подтвердил желание достичь целей СВО путем переговоров

Президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что цели СВО будут достигнуты, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом российская сторона предпочла бы добиться этого путем переговоров, добавил он. Запись разговора опубликовал журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Наш президент вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, — заявил он.

Телефонный разговор глав государств стал 12-м с момента возвращения американского лидера в Белый дом в начале 2025 года. Предыдущий контакт между ними состоялся 9 марта.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.