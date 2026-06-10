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10 июня 2026 в 09:09

Марочко рассказал о бедственном положении ВСУ у Глушковки

Марочко: у ВСУ под Глушковкой нет питьевой воды из-за ударов российских дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Дислоцированные у населенного пункта Глушковка в Харьковской области подразделения ВСУ столкнулись с нехваткой продовольствия и питьевой воды из-за ударов российских беспилотников, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС России заблокировали украинскую группировку юго-восточнее Глушковки, фактически изолировав ее от путей снабжения.

Украинские солдаты испытывают острую нехватку провизии и питьевой воды. На некоторых позициях частично проблему с водой удалось решить, вырыв небольшие колодцы в низине, но тем, кто находится на высотах, для утоления жажды приходится преодолевать под дронами и обстрелами около 2 км, — сказал Марочко.

Ранее украинские военные на передовой сталкивались с нехваткой воды из-за перебоев с поставками. Один из солдат, Внучек, сообщил о критическом состоянии и отсутствии воды. Он заявил, что ему срочно нужна вода, иначе он умрет.

Кроме того, общие суточные потери ВСУ в зоне СВО составили более 1,3 тыс. военных. В зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 240 солдат. Также в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял более 230 военных.

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