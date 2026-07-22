Трамп одобрил ядерную сделку с ближневосточной страной на 30 лет

Трамп одобрил ядерную сделку с ближневосточной страной на 30 лет WSJ: Трамп согласился на сделку с Саудовской Аравией по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп официально одобрил соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы Саудовской Аравии, сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что сделка рассчитана на 30 лет. Ведущую роль в создании ядерной инфраструктуры получат американские компании.

Трамп официально одобрил соглашение с Саудовской Аравией, которое обеспечит стране гражданскую ядерную программу <...>, — говорится в публикации.

Одним из ключевых пунктов соглашения станет строительство объекта по обогащению урана в королевстве. Ожидается, что в ближайшие дни документ будет передан на рассмотрение в американский Конгресс.

Ранее Трамп заявил, что США предпримут необходимые меры против хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах», если они устроят морскую блокаду против Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон уже разбирался с такими проблемами.

До этого член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарах заявил: США подталкивают Саудовскую Аравию к войне против хуситов. По его мнению, подобное вмешательство не служит интересам самих Соединенных Штатов.