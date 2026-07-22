Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 10:32

Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе украинского дрона

Сотрудник холдинга «Мираторг» был ранен при атаке БПЛА на Брянскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудник охраны агропромышленного холдинга «Мираторг» был ранен в результате атаки ВСУ на Брянскую область, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Егор Ковальчук. По его словам, еще один человек пострадал в Погарском районе.

В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ «Мираторг». Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения, — отметил он.

На одном из объектов предприятия в результате обстрела повреждены несколько производственных корпусов, начался пожар, уточнил Ковальчук. В Климовском районе при разгрузке кормов была совершена атака БПЛА на кормовоз, водитель не пострадал, резюмировал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 22 июля уничтожили более 240 украинских беспилотников в небе над Россией. Массированной атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны, в том числе Белгородская, Ленинградская, Курская, Орловская области, Кубань, Ставропольский край и Крым.

Регионы
Брянская область
атаки БПЛА
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил на вопрос о контрнаступлении ВСУ при Драпатом
На Западе нашли связь между Зеленским и украинскими националистами
Военэксперт объяснил цель ударов ВСУ по «Мираторгу» под Брянском
Ссора пьяного брата и сестры закончилась зверским убийством
Амурчанин высказал учительнице сына все наболевшее и поплатился
Врач назвал страшные последствия быстрого сброса веса
Глава почтового отделения на Ямале украла более полумиллиона рублей
Горят склады Wildberries на юге России: где были атаки ВСУ 22 июля, жертвы
Двое взрослых и четверо детей разбились в ДТП под Архангельском
Всплыли неприятные подробности из биографии нового премьера Украины
Известная итальянская актриса и ее дочь могут стать гражданками России
Лидер России поздравил с 80-летием балетмейстера Эйфмана
Сотню осужденных насильников выпустят на свободу в европейской стране
Толпа школьников надругалась над девочкой
Трое мужчин кидались с ножом на детей в городском парке
Почему не работает Telegram сегодня, 22 июля: замедление, когда заблокируют
Путин поздравил Газманова с юбилеем
В Госдуме рассказали о тонкостях замены счетчиков воды
В Турции рассказали о контактах с Россией по атакам ВСУ на «Голубой поток»
Пассажиры застрявшего на Ладоге теплохода сутки провели без питьевой воды
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.