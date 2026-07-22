Сотрудник «Мираторга» получил ранения при ударе украинского дрона Сотрудник холдинга «Мираторг» был ранен при атаке БПЛА на Брянскую область

Сотрудник охраны агропромышленного холдинга «Мираторг» был ранен в результате атаки ВСУ на Брянскую область, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Егор Ковальчук. По его словам, еще один человек пострадал в Погарском районе.

В Климовском районе в ходе атаки БПЛА осколками ранен сотрудник охраны АПХ «Мираторг». Еще один местный житель ранен в Погарском районе. Пострадавшие оперативно доставлены в медучреждения, — отметил он.

На одном из объектов предприятия в результате обстрела повреждены несколько производственных корпусов, начался пожар, уточнил Ковальчук. В Климовском районе при разгрузке кормов была совершена атака БПЛА на кормовоз, водитель не пострадал, резюмировал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 22 июля уничтожили более 240 украинских беспилотников в небе над Россией. Массированной атаке ВСУ с воздуха подверглись 17 регионов страны, в том числе Белгородская, Ленинградская, Курская, Орловская области, Кубань, Ставропольский край и Крым.