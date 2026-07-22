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22 июля 2026 в 10:29

Новый посол Германии в России фон Гетце вступил в должность

Клеменс фон Гетце Клеменс фон Гетце Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
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Новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце вступил в должность 20 июля, сообщает РБК со ссылкой на представителей дипломатической миссии. В конце мая стало известно, что РФ выдала дипломату агреман.

До этого послом Германии в Москве был Александр Граф Ламбсдорф, он занимал пост с августа 2023 года. Тогда источники сообщали, что Берлин планирует ротацию глав дипломатических миссий, фон Гетце фигурировал как вероятный сменщик Ламбсдорфа.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Италии. Им предписано покинуть территорию страны в течение трех суток. Речь шла о помощнике атташе по вопросам обороны Витторио Паррелле и атташе посольства Давиде Д’Априле. Вместе с ними Россию должны покинуть и члены их семей.

До этого представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что она отказалась пожать руку Ламбсдорфу. Встреча дипломатов состоялась 13 июля.

Захарова также прокомментировала завершение миссии Ламбсдорфа в Москве цитатой «он не заслужил света» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Поводом для публикации послужило видео германского посольства, где дипломата в шляпе соотнесли с Воландом.

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