Экскаваторщик разгромил витрину цветочного магазина

Экскаватор ковшом разгромил витрину цветочного магазина на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел ранним утром на улице Коштоянца. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По словам очевидцев, после разрушения фасада водитель спецтехники попытался сбежать с места ДТП прямо на экскаваторе. Однако уехать далеко ему не удалось — мужчину быстро заблокировали и задержали полицейские. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины неадекватного поступка водителя и мотивы повреждения торгового павильона.

Ранее на Дмитровском шоссе в Москве напротив входа в Тимирязевский районный суд опрокинулся на бок грузовик, перевозивший продукты питания. Движение в районе происшествия было затруднено. Водитель не пострадал и от госпитализации отказался.

До этого водитель автомобиля УАЗ влетел в здание магазина после столкновения с ВАЗом в подмосковном Пушкино. Авария случилась на улице Колхозной. В результате ДТП пострадала одна из покупательниц.