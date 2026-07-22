Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 12:15

Госдума приняла закон о штрафах за нарушения на маркетплейсах

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об административной ответственности операторов цифровых платформ за нарушения закона о платформенной экономике. Документ, внесенный правительством, дополняет КоАП статьей о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и услуг.

За непроверку информации в карточке товара должностным лицам грозит 30–80 тыс. рублей штрафа, юрлицам — 50–100 тыс. Аналогичный штраф — за удаление или ограничение карточки. За нарушение порядка и условий снижения цен — 30–80 тыс. для должностных лиц и 100–300 тыс. для юрлиц. Штраф для юрлиц в размере 100–500 тыс. рублей предусмотрен за невыполнение обязанности по рассмотрению жалоб и разрешению споров на платформе.

Ранее предприниматель Александр Глуглин заявлял NEWS.ru, что покупателям стоит готовиться к удорожанию большинства товаров на маркетплейсах после вступления в силу закона, согласно которому площадки начнут передавать в ФНС детальные данные о продавцах. По его словам, в среднем стоимость всех позиций может вырасти в пределах 5–15%. Он также не исключил, что на некоторые товары цена взлетит на 20–30%.

Власть
Госдума
штрафы
маркетплейсы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нечем гордиться»: депутат о причинах кадровых изменений в командовании ВСУ
Лавров встретился на полях АСЕАН с еще одним иностранным министром
Число пострадавших при атаке ВСУ на Ялту увеличилось
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
Власти раскрыли приоритеты распределения нефтепродуктов
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что будет завтра, тревога, скачки давления
«Россия не уступит»: в США признали неэффективность стратегии против РФ
В ЦИК России рассказали о подготовке к электронному голосованию
На территории бастиона в Петербурге нашли редкие монеты XVII века
Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио
Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов
Киев и Одесса ответят за Wildberries: удары по Украине 22 июля
Женщина погибла из-за падения на нее мужчины с высоты
В Ялте раскрыли страшные последствия удара дрона ВСУ по многоэтажке
Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти
Зоозащитница раскрыла, как не купить питомца у «черных» разведенцев
Водитель подделал номера прямо у АЗС и попал на видео
Пианист Мацуев рассказал, как относятся к русской культуре за рубежом
Родион Газманов объяснил, почему не всегда приезжает на дни рождения к отцу
Обстановка в Крыму 22 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.