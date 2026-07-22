Госдума приняла закон о штрафах за нарушения на маркетплейсах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об административной ответственности операторов цифровых платформ за нарушения закона о платформенной экономике. Документ, внесенный правительством, дополняет КоАП статьей о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и услуг.

За непроверку информации в карточке товара должностным лицам грозит 30–80 тыс. рублей штрафа, юрлицам — 50–100 тыс. Аналогичный штраф — за удаление или ограничение карточки. За нарушение порядка и условий снижения цен — 30–80 тыс. для должностных лиц и 100–300 тыс. для юрлиц. Штраф для юрлиц в размере 100–500 тыс. рублей предусмотрен за невыполнение обязанности по рассмотрению жалоб и разрешению споров на платформе.

Ранее предприниматель Александр Глуглин заявлял NEWS.ru, что покупателям стоит готовиться к удорожанию большинства товаров на маркетплейсах после вступления в силу закона, согласно которому площадки начнут передавать в ФНС детальные данные о продавцах. По его словам, в среднем стоимость всех позиций может вырасти в пределах 5–15%. Он также не исключил, что на некоторые товары цена взлетит на 20–30%.