Предприниматель ответил, как новый закон повлияет на цены на маркетплейсах

Покупателям стоит готовиться к удорожанию большинства товаров на маркетплейсах после вступления в силу закона, согласно которому площадки начнут передавать в ФНС детальные данные о продавцах, заявил NEWS.ru предприниматель Александр Глуглин. По его словам, в среднем стоимость всех позиций может вырасти в пределах 5–15%. Он также не исключил, что на некоторые товары цена взлетит на 20–30%.

С 1 октября маркетплейсы начнут передавать в ФНС детальные данные о продавцах, что кардинально изменит правила игры для всего рынка. Для покупателей это обернется двумя ключевыми последствиями. Во-первых, неизбежным ростом цен на 5–15%, а в отдельных категориях — до 20–30%. Сейчас товары на маркетплейсах могут быть на 15–25% дешевле благодаря «серым» схемам экономии на налогах. Во-вторых, ростом безопасности покупок. Платформы начнут проверять сертификаты и маркировку «Честный знак», что заметно сократит долю контрафакта и некачественной продукции. При этом ужесточение правил приведет к уходу недобросовестных продавцов. Новый закон делает онлайн-торговлю прозрачнее и безопаснее, очищая рынок, но за это, вероятно, придется заплатить более высокими ценами, — пояснил Глуглин.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 октября маркетплейсы начнут проверять подлежащие маркировке товары. По его словам, новые правила утвердили постановлением правительства России. Парламентарий отметил, что на проверку будет отводиться три рабочих дня.