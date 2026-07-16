Психолог ответила, почему вырос уровень подростковой преступности

Современные подростки ищут авторитет за пределами семьи, рассказала «Парламентской газете» клинический психолог Ирина Коржаева. Она отметила, что это приводит к росту подростковой преступности.

Детям необходим авторитет. И если ребенок не может найти его в постоянно занятых родителях, он закономерно начинает искать его на стороне. И тут появляется важный дядя или очень добрая тетя, которая вырабатывает у детей доверительное отношение и отчаянный страх этого отношения лишиться, — рассказала Коржаева.

Психолог подчеркнула, что сейчас родители уделяют больше времени заработку денег, чем воспитанию. По ее словам, справиться с угрозой помогут системная профилактика, расследование и поиск экстремистских и преступных сообществ, вербующих детей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы России выявили более 11,4 тыс. несовершеннолетних, совершивших преступления, за первое полугодие 2026 года. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.