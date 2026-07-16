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16 июля 2026 в 11:02

МИД России: Москва готова содействовать нормализации между Баку и Ереваном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия готова содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, заявили в МИД РФ. Речь идет в том числе о вопросах, касаемых мирного договора, делимитации границы и разблокирования коммуникаций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте дипведомства в преддверии официального визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию.

Для нас важны мир и стабильность на Южном Кавказе. Как и прежде, готовы оказать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам заключения мирного договора, делимитации границы, разблокирования коммуникаций, — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Москву с официальным визитом. У него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудят в том числе текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений.

До этого азербайджанский лидер Ильхам Алиев в рамках IV Глобального медиафорума в Шуше заявил, что отношения между Азербайджаном и Россией полностью нормализовались, все проблемы остались позади. По его словам, Баку очень ценит взаимодействие с Москвой.

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