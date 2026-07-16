Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Москву с официальным визитом, заявили в пресс-службе азербайджанского МИД. Там отметили, что у него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В рамках визита [Байрамова] 17 июля запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Байрамов и Лавров обсудят в том числе текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран затронут ряд актуальных региональных и международных вопросов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию и Азербайджан связывают близкие отношения. По его словам, Москва планирует и дальше всесторонне развивать сотрудничество с Баку. В то же время он добавил, что тема Украины остается предметом разногласий между РФ и Азербайджаном.