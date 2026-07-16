Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 08:01

Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Россию

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Москву с официальным визитом, заявили в пресс-службе азербайджанского МИД. Там отметили, что у него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В рамках визита [Байрамова] 17 июля запланирована двусторонняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Байрамов и Лавров обсудят в том числе текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран затронут ряд актуальных региональных и международных вопросов.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россию и Азербайджан связывают близкие отношения. По его словам, Москва планирует и дальше всесторонне развивать сотрудничество с Баку. В то же время он добавил, что тема Украины остается предметом разногласий между РФ и Азербайджаном.

Страны СНГ
Россия
Азербайджан
Джейхун Байрамов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные поразили в Киеве предприятие по сборке дронов
В Бурятии ребенок впал в кому из-за водки
Российские войска разнесли сухогруз и катер ВСУ в районе Змеиного
Массированная атака ВСУ на Ярославскую область оборвала жизнь мужчины
Белоусов наградил орденом Суворова войска группировки «Центр»
Нутрициолог развеяла главный миф о правильном питании
«Ракет и „Гераней“ хватит на всех»: в Минобороны сделали заявление
«Мы облажались»: Вэнс выступил с внезапным признанием по делу Эпштейна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне СВО
Трамп намерен заявить о секретном вмешательстве Китая в выборы
Жуткое лобовое столкновение под Можайском унесло жизни двух человек
Бабушка и внучка погибли под ударом украинского «Града»
Почти 400 украинских беспилотников атаковали Россию за ночь
Уроженец Петербурга стал главой нового фонда при Госдепе США
«Северяне» уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ
Сотрудники скорой помощи были ранены при атаке ВСУ на Горловку
В ФРГ взялись за известного сатирика после его шуток о «расстреле» Меркель
Небензя раскрыл, чего ждет Россия от будущего генсека ООН
Российские военные нанесли удары по целям в Киеве и Одессе
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.