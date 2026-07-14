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14 июля 2026 в 12:52

В Кремле рассказали о планах по сотрудничеству с Азербайджаном

Песков: Россия планирует всесторонне развивать отношения с Азербайджаном

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россию и Азербайджан связывают близкие отношения, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, Москва планирует и дальше всесторонне развивать сотрудничество с Баку.

Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан, — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что тема Украины остается предметом разногласий между Россией и Азербайджаном. Однако, по словам представителя Кремля, это не повод портить отношения с Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все проблемы между Москвой и Баку остались позади. По его словам, отношения полностью нормализовались. Он уточнил, что взаимодействие с Россией важно не только для двух стран, но и для «более широкой географии». Контакты Баку и Москвы охватывают как традиционные сферы — транспорт, торговлю, гуманитарное сотрудничество, так и новые направления, подчеркнул Алиев.

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