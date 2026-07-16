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16 июля 2026 в 09:36

Задержанного на Кипре россиянина Актулаева экстрадируют в США

Суд Кипра не нашел нарушений в решении о выдаче Актулаева Минюсту США

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Апелляционный суд Республики Кипр отклонил жалобу на ранее принятое судебное решение об удовлетворении запроса на экстрадицию в США россиянина Серажудина Актулаева, сообщает ТАСС. Вышестоящая инстанция не выявила неадекватных действий или нарушений в постановлении своих коллег.

11 мая окружной суд провинции Ларнака удовлетворил запрос американского Министерства юстиции о выдаче гражданина РФ. Защита воспользовалась законным правом и в установленный двухнедельный срок подала апелляционную жалобу. Первые слушания по рассмотрению данного обращения состоялись в апелляционном суде 30 июня.

Сам 40-летний Актулаев был задержан местной полицией в международном аэропорту Ларнаки еще 22 мая 2025 года сразу по прибытии на свадьбу одного из членов его семьи. Арест производился на основании международного ордера, инициированного официальным Вашингтоном. Задержанный заявляет о своей невиновности и утверждает, что не знаком с сутью предъявленных ему американской стороной обвинений. В настоящее время мужчина находится в Центральной тюрьме Никосии, где дипломаты посольства РФ оказывают ему всю необходимую консульскую и правовую поддержку.

Ранее россиянин Денис Обрезко, задержанный на Пхукете по подозрению в хакерстве, предстал перед федеральным окружным судом американского штата Массачусетс. Следствие считает, что российский «хакер мирового класса» участвовал в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

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