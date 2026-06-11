«Хакера мирового класса» из России оставили под стражей в США

«Хакера мирового класса» из России оставили под стражей в США Задержанный на Пхукете россиянин предстал перед судом в США по делу о хакерстве

Россиянин Денис Обрезко, задержанный на Пхукете по подозрению в хакерстве, предстал перед федеральным окружным судом американского штата Массачусетс, сообщило агентство Reuters. Заседание прошло 9 июня. По данным агентства, мужчина отказался от переводчика.

Обрезко огласили предъявленные обвинения и разъяснили возможное максимальное наказание в случае признания его судом виновным. До окончания разбирательства он останется под стражей. Следствие считает, что россиянин участвовал в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

О задержании Обрезко на Пхукете по запросу США стало известно в ноябре 2025 года. Тогда сообщалось, что под стражу взяли 35-летнего «хакера мирового класса», которого подозревали во взломе систем безопасности государственных учреждений в Европе и США.

У задержанного изъяли ноутбуки, телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы. Российскому гражданину предъявили обвинение в том, что он является лицом, запрашиваемым другой страной для экстрадиции.