Супруги несколько лет держали приемную дочь в запертой комнате В США супруги три года держали приемную дочь взаперти без туалета

В штате Флорида супруги Дженнифер и Джоэл Конерт на протяжении трех лет держали взаперти 12-летнюю приемную дочь в комнате без туалета, передает People. Она спала на надувном матрасе, а из одежды у нее было всего три комплекта.

Семейную пару арестовали по обвинению в жестоком обращении. Как рассказал ребенок, из-за отсутствия санитарного узла ей приходилось справлять нужду под себя, после чего она застирывала вещи уксусом и отбеливателем в маленьком тазу, сушила их и надевала снова. Спальня закрывалась снаружи, окно не открывалось, а внутри работал генератор белого шума, заглушавший звуки, которые издавала девочка, чтобы скрыть ее существование. Иногда ее выпускали помыться во дворе, в том числе в непогоду.

При этом у пары было шестеро биологических детей, которые жили в нормальных условиях — в чистых комнатах, с игрушками и личными вещами. В ходе расследования выяснилось, что девочка также подвергалась физическому и психологическому насилию: за неделю до начала разбирательства Дженнифер таскала ее за волосы и ударила по лицу, разбив губу, а также регулярно оскорбляла ребенка, заставляла переписывать стихи из Библии. На допросе супруги не отрицали обвинений и подтвердили показания приемной дочери, расследование продолжается.

Ранее в Краснодарском крае судебные приставы с полицией и органами опеки вернули матери ребенка, которого скрывал отец. Он прятал дочь на чердаке.