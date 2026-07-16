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16 июля 2026 в 09:22

Отец прятал дочь на чердаке, не желая отдавать ее родной матери

На Кубани приставы вернули матери ее дочь, которую прятал на чердаке отец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Судебные приставы нашли и вернули матери ребенка, которого прятал от нее отец, сообщается в канале ГУ ФССП России по Краснодарскому краю на платформе МАКС. Розыск был инициирован после вынесения исполнительного производства о передаче девочки матери, которая не знала, где находится ее дочь.

Вместе с сотрудниками полиции и органов опеки приставы выехали по предполагаемому адресу проживания ребенка. Находившиеся в доме взрослые отказывались общаться и не пускали сотрудников внутрь, отрицая, что девочка у них. Однако в процессе осмотра дома ребенка обнаружили на чердаке.

После обнаружения девочки судебные приставы обеспечили ее передачу законному представителю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила пропавших в Республике Карелия брата и сестру, они живы. Правоохранители вышли на след детей при помощи одного из свидетельств, предоставленных «ЛизаАлерт». Члены отряда поблагодарили всех, кто оказал помощь в розыске пропавших.

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