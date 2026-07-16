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16 июля 2026 в 11:13

Стала известна судьба матери девочки, эвакуированной из Константиновки

Омбудсмен Морозова: мать спасенной из Константиновки девочки погибла еще в марте

Разрушенные здания в районе села Степановка Разрушенные здания в районе села Степановка Фото: РИА Новости
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Мать 10-летней Софии, эвакуированной из Константиновки российскими военными, погибла еще в начале марта в селе Степановка, рассказала омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. По ее словам, которые приводит РИА новости, девочку разместили в пункте временного пребывания в Шахтерске.

Девочка была эвакуирована 27 мая бойцами 77-го отдельного мотострелкового полка. Она была вывезена в один из пунктов временного размещения в город Шахтерск. Мать девочки погибла в начале марта в селе Степановка, — отметила Морозова.

Омбудсмен обратила внимание, что других родственников девочки сейчас пытаются найти. Она отметила, что российские военные долгое время оказывали девочке помощь, предоставляли кров и еду, обеспечивали безопасность.

Ранее командир штурмовой группы Артур Бекбасаров рассказывал, что боец с позывным Бритва, первым выносивший из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине в ходе эвакуации. В момент подрыва ребенок находился на спине у бойца. После взрыва штурмовик передал девочке рацию, с помощью которой она вышла на связь с командованием подразделения, и эвакуация продолжилась.

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