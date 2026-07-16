Врач ответила, поможет ли иммуномодулятор от инфекции при комарином укусе Врач Варламова: иммуномодуляторы не спасут от инфекции при комарином укусе

Прием иммуномодуляторов не является эффективным методом защиты от инфекций, передающихся через укусы комаров, и может нанести серьезный вред организму при бесконтрольном использовании, заявила NEWS.ru врач-терапевт цифровой клиники страхового дома ВСК Вероника Варламова. По ее словам, ранняя диагностика и своевременное обращение к специалисту играют ключевую роль в выздоровлении.

Не верьте мифам об «укреплении иммунитета» таблетками для защиты от комаров. Иммуномодуляторы не спасают от трансмиссивных инфекций, а бесконтрольный прием может лишь навредить. При заражении главный фактор выздоровления — ранняя диагностика. Если вы обратитесь к врачу при первых симптомах, таких как температура или головная боль, а не на пятый день болезни шансы на легкое течение и полное выздоровление практически стопроцентны. Комары опасны. Но они не смертельны для здорового человека, если знать о рисках. Будьте внимательны к себе, и лето пройдет без происшествий, — пояснила Варламова.

Ранее врач-терапевт Вероника Варламова заявила, что комариные укусы могут стать причиной заражения паразитами. По ее словам, к основным симптомам относятся ломота в теле и повышенная температура. Она добавила, что насекомые могут переносить опасные вирусы, например, калифорнийский энцефалит.