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16 июля 2026 в 12:38

Петербуржец достал ружье из-за царапины на машине

Мужчина открыл огонь по людям в Петербурге

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Стрельба произошла на улице Массальского в Санкт-Петербурге, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, есть пострадавшие.

Предварительно, конфликт начался после того, как один из грузчиков задел припаркованную машину. По данным источника, владелец автомобиля достал оружие и открыл огонь. В результате происшествия ранения получили двое человек. Подробности случившегося уточняются.

Ранее стало известно, что конфликт на АЗС в Челябинске закончился стрельбой. По словам очевидца, один из водителей попытался заправить свою машину в обход общей очереди. Другие автовладельцы сделали нарушителю замечание, однако в ответ на это мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь.

До этого американская блогерша была застрелена в салоне автомобиля Lamborghini во Флориде в праздничные выходные после Дня независимости США. Жертвой нападения стала 21-летняя Брианна Джонсон, известная в интернете под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около 500 тыс. подписчиков в TikTok. После обстрела автомобиль потерял управление, выехал за пределы перекрестка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы.

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