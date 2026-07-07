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07 июля 2026 в 07:04

Известную блогершу застрелили в Lamborghini

CBS: блогершу из США застрелили в Lamborghini после Дня независимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американская блогерша была застрелена в салоне автомобиля Lamborghini во Флориде в праздничные выходные после Дня независимости США, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию. Жертвой нападения стала 21-летняя Брианна Джонсон, известная в интернете под псевдонимом DreamDoll Brii и имевшая около 500 тыс. подписчиков в TikTok.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 5 июля, в городе Мирамар: девушка ехала в Lamborghini вместе с двумя мужчинами. Неизвестные открыли огонь и произвели более 10 выстрелов.

Жертвы передвигались в лаймово-зеленом Lamborghini Urus. В этот момент к ним с водительской стороны пристроился белый седан, из которого открыли огонь, — сказано в сообщении.

После обстрела автомобиль потерял управление, выехал за пределы перекрестка и врезался в жилой дом на противоположной стороне улицы. Местные жители рассказали телеканалу, что поначалу приняли звуки стрельбы за праздничный салют.

По последним данным организации Gun Violence Archive, за праздничные выходные в США от огнестрельных ранений погибли 100 человек. При этом было зафиксировано 20 случаев массовой стрельбы.

Ранее в Башкирии задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух односельчанок. Инцидент произошел 3 июля, когда в селе Вострецово Бураевского района были обнаружены тела 77-летней женщины и ее 47-летней дочери.

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