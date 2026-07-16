Пенсионер из Константиновки спас двух раненых бойцов СВО RT: 76-летний житель Константиновки прятал двух российских бойцов от ВСУ

76-летний житель Константиновки Анатолий Клиндухов рассказал военкору Russia Today Филиппу Прокудину, что спас двух российских солдат. Он нашел их ранеными во время городских боев, после чего прятал их от ВСУ и доставлял им еду и воду. Запись интервью опубликовали в канале RT в МАКСе.

Я сказал: «Только в Россию. Любым способом я дойду». Вот как сопровождали нас ребята — дай Бог им победы хорошей и здоровья, — сказал Клиндухов.

По его словам, местные жители также помогали бойцам. Они приносили пищу и воду. Константиновцы выручали солдат в перерывах между налетами украинских дронов. Клиндухов рассказал, что сам также получил ранения. Из него вытащили 46 осколков.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав соединений и частей с освобождением Константиновки в ДНР. Он отметил, что смелые и решительные действия российских военнослужащих помогают успешно отбрасывать силы противника. Достижения солдат также вносят огромный вклад в общее продвижение Южной группировки войск.