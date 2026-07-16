В Молдавии забили тревогу из-за критических проблем с водой Молдавия столкнулась с острой нехваткой воды из-за снижения ее уровня в Днестре

Министр окружающей среды Молдавии Георге Хаждер призвал граждан экономить воду из-за критического падения ее уровня в Днестре — одного из главных источников водоснабжения страны. По его словам, нужно одновременно обеспечить потребности населения, поддержать экосистемы и создать стратегический запас на случай засухи, передает ТАСС.

Важно рационально использовать водные ресурсы, особенно в летние месяцы. Необходимо сохранить достаточный уровень воды в реке Днестр для обеспечения потребностей населения, поддержания экосистем и создания стратегического запаса на случай засухи, — отметил Хаджер.

По его словам, летом объем воды в реке зависит от осадков в Карпатах. Сейчас в Днестровское водохранилище поступает около 30 кубометров в секунду, а для нормального течения необходимо не менее 100. В последние пять лет уровень воды падал до трети от нормы, в жару реку можно было перейти вброд.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявлял, что молдавские власти замалчивают экологическую катастрофу, связанную в том числе с разрушением реки Днестр. Он отметил, что на протяжении последних 35 лет руководство страны не принимает мер для борьбы с загрязнением малых рек Ботна, Реут и Бык, впадающих в Днестр.