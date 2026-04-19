Молдавию обвинили в попытке скрыть экологическую катастрофу

Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавия пытается скрыть уничтожение реки Днестр

Днестр Фото: Shutterstock/FOTODOM
Молдавские власти замалчивают экологическую катастрофу, связанную в том числе с разрушением реки Днестр, заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Он отметил, что на протяжении последних 35 лет руководство страны не принимает мер для борьбы с загрязнением малых рек Ботна, Реут и Бык, впадающих в Днестр.

Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-кампанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться, — заявил глава МИД ПМР.

Ранее министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что в водах Днестра зафиксированы свежие пятна нефтепродуктов. По мнению чиновника, загрязнение является следствием остаточных выбросов с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что ситуация находится на контроле, а также подтвердил обнаружение нескольких погибших птиц на берегу реки — причины их смерти предстоит выяснить экспертам.

Кроме того, Министерство экономики Украины сообщило, что Одесса рискует остаться без пригодной для питья воды. В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий реален вследствие загрязнения акватории Днестра. По версии министерства, после удара по Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на водной глади образовалась маслянистая пленка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

