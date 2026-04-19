Молдавию обвинили в попытке скрыть экологическую катастрофу

Молдавские власти замалчивают экологическую катастрофу, связанную в том числе с разрушением реки Днестр, заявил в эфире телеканала «Первый Приднестровский» глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев. Он отметил, что на протяжении последних 35 лет руководство страны не принимает мер для борьбы с загрязнением малых рек Ботна, Реут и Бык, впадающих в Днестр.

Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-кампанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться, — заявил глава МИД ПМР.

Ранее министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер заявил, что в водах Днестра зафиксированы свежие пятна нефтепродуктов. По мнению чиновника, загрязнение является следствием остаточных выбросов с территории Украины. Глава ведомства подчеркнул, что ситуация находится на контроле, а также подтвердил обнаружение нескольких погибших птиц на берегу реки — причины их смерти предстоит выяснить экспертам.

Кроме того, Министерство экономики Украины сообщило, что Одесса рискует остаться без пригодной для питья воды. В ведомстве подчеркнули, что такой сценарий реален вследствие загрязнения акватории Днестра. По версии министерства, после удара по Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на водной глади образовалась маслянистая пленка.