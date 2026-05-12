Экс-чиновницу приговорили к 13 годам колонии за покровительство бизнесменам Экс-чиновницу из Красноярска Тюрину приговорили к 13 годам колонии за взятки

В Красноярске бывшего заместителя главы департамента муниципального имущества города Ирину Тюрину приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 16 млн рублей, передает объединенная пресс-служба судов региона. Было доказано, что она добивалась заниженной оценки недвижимости, после чего инициировала торги и обеспечивала победу бизнесменам, передававшим взятки.

Приговором Центрального районного суда г. Красноярска от 12 мая 2026 года Брюхова (Тюрина) Ирина Алексеевна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сказано в сообщении.

После освобождения фигурантке запретили в течение 12 лет занимать руководящие должности в органах власти. Кроме того, у бывшей чиновницы конфискуют имущество на сумму полученных взяток. До вступления приговора в силу суд сохранил арест на три квартиры Тюриной в Красноярске, два парковочных места, нежилое помещение и автомобиль.

