В Петербурге полиция пресекла работу онлайн-магазина по продаже наркотиков

В Санкт-Петербурге полиция пресекла работу онлайн-магазина по продаже синтетического наркотика, сообщает Мойка78. 37-летний наркодилер был задержан в арендованной квартире на улице Маршала Захарова.

При обыске в квартире нашли электронные весы, упаковочный материал и пять закладок с наркотиками. В ходе проверки изъяли два пакета и две керамические емкости с запрещенными веществами.

Следственное управление УМВД России по Красносельскому району возбудило уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает причастность фигуранта к другим эпизодам.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали наркоплантации в двух квартирах в Петроградском и Приморском районах. По данным правоохранителей, 35-летний местный житель оборудовал оба жилья под выращивание и хранение незаконных растений с целью продажи запрещенных веществ.

