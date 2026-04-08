08 апреля 2026 в 13:49

Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали наркоплантации в двух квартирах в Петроградском и Приморском районах, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, 35-летний местный житель оборудовал оба жилья под выращивание и хранение незаконных растений с целью продажи запрещенных веществ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В ходе обыска у задержанного в Петроградском районе обнаружили 18 пакетов с растительной массой общим весом более 800 г. Экспертиза подтвердила, что изъятое является марихуаной. В другой квартире в Приморском районе оперативники нашли пять кустов с корневой системой, оборудование для выращивания, электронные весы, упаковочные пакетики, а также мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Кировском районе Приморского края задержали местного жителя, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В ходе обысков у агронома также изъяли более девяти килограммов гашишного масла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
