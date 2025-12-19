Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:22

Житель Приморья устроил у себя на участке наркоплантацию

Житель Приморья вырастил у себя на участке 160 килограммов марихуаны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кировском районе Приморского задержали местного жителя, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. В ходе обысков у агронома также изъяли более девяти килограммов гашишного масла.

По версии следствия, мужчина организовал полный цикл производства наркотиков непосредственно на своем участке. Для этого он заказывал почтой семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Выращенные растения «агроном» перерабатывал в масло и упаковывал для дальнейшей продажи.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 228 (незаконный оборот), 231 (культивирование) и 30 (приготовление к преступлению) УК РФ. Суммарный объем изъятого сырья считается особо крупным размером. Фигуранту грозит суровое наказание: максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские поймали 59-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ в крупном размере. По информации МВД, после задержания в его квартире изъяли 21 пакет с синтетическими наркотиками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Приморье
наркотики
задержания
Приморский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гришино, Купянск, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 декабря
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.