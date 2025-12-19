Житель Приморья устроил у себя на участке наркоплантацию

В Кировском районе Приморского задержали местного жителя, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. В ходе обысков у агронома также изъяли более девяти килограммов гашишного масла.

По версии следствия, мужчина организовал полный цикл производства наркотиков непосредственно на своем участке. Для этого он заказывал почтой семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Выращенные растения «агроном» перерабатывал в масло и упаковывал для дальнейшей продажи.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям 228 (незаконный оборот), 231 (культивирование) и 30 (приготовление к преступлению) УК РФ. Суммарный объем изъятого сырья считается особо крупным размером. Фигуранту грозит суровое наказание: максимальная санкция по данным статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские поймали 59-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ в крупном размере. По информации МВД, после задержания в его квартире изъяли 21 пакет с синтетическими наркотиками.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью