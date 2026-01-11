Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 12:31

Погиб автор мелодии к мультсериалу «Губка Боб»

Автор музыки к «Губке Бобу» Гай Мун скончался после наезда машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Автор знаменитой мелодии к мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны» композитор Гай Мун скончался в возрасте 63 лет, сообщает Hollywood Reporter. Он был госпитализирован 8 января после того, как его сбила машина в пригороде Лос-Анджелеса, но врачи не смогли спасти его из-за тяжелых травм.

Мун проработал более 20 лет на телеканале Nickelodeon, создавая музыку для множества проектов. Помимо «Губки Боба», в его фильмографию входят саундтреки к таким картинам, как «Семейка Аддамс», «Бойцовский клуб» и «Черная ночь». Композитор был удостоен престижной премии «Энни» за работу над шоу «Довольно странные родители», а также получил несколько номинаций на премию «Эмми».

Ранее стало известно, что Шон Суэйзи, младший брат голливудского актера Патрика Суэйзи, умер в возрасте 63 лет в Лос-Анджелесе. Согласно официальному свидетельству, его смерть наступила 15 декабря 2025 года. Причиной летального исхода стало обширное кровоизлияние в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Медицинские специалисты установили, что оно было вызвано варикозным расширением вен пищевода.

мультфильмы
музыка
авторы
смерти
