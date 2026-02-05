Зимняя Олимпиада — 2026
Анимационный сериал «Технолайк» стал одним из главных проектов начала года

Анимационный сериал «Технолайк» от компании «ЯРКО» продемонстрировал феноменальные результаты, закрепив за собой статус одного из главных проектов начала года. Первая серия стала одним из наиболее просматриваемых мультфильмов на Rutube в новогоднюю ночь.

Стратегия синхронного запуска контента на видеостриминге, активной поддержки в социальных сетях и формирования комьюнити сработала безупречно. Мы видим не просто просмотры, а зарождение полноценного фандома, который уже проявляет высокую лояльность и готовность к сопутствующим продуктам, — прокомментировали в пресс-службе компании «ЯРКО».

Сейчас официальное сообщество мультфильма на платформе насчитывает 2,3 тыс. подписчиков. Рост аудитории отметили и в TikTok — за две недели января прирост подписчиков составил 7200%, а охваты выросли на 953%, достигнув 1,4 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что анимационный видеоролик индийского телеканала India Today, изображающий совместную поездку президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на мотоцикле, собрал более 1,13 миллиона просмотров на различных медиаплатформах. Сюжет ролика демонстрирует лидеров двух стран, проезжающих на байке мимо ЗРК С-400 и нефтяных вышек под песню о дружбе.

