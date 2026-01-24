В России может появиться свой Диснейленд

Член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов выступил с инициативой развивать в России тематические парки развлечений, основанные на образах советских и российских мультипликационных и киногероев. В числе таких, как он пояснил ТАСС, Чебурашка и крокодил Гена.
Наши родные Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал он.
По его мнению, подобные проекты помогут укрепить интерес к отечественной анимации и кинематографу. По его словам, уже существующий московский парк «Остров Мечты» можно развить до масштабов национального аналога Диснейленда, ориентированного на семейный отдых. В качестве возможного названия он упомянул вариант «Чебурляндия».
Тем временем член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в программу начальной школы стоит вернуть предмет «Логика». По его словам, введение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс.