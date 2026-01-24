Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 11:42

В России может появиться свой Диснейленд

В Совфеде предложили создать Диснейленд с Чебурашкой и Карлсоном

Ростовая кукла Чебурашка на премьере фильма «Чебурашка-2» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Ростовая кукла Чебурашка на премьере фильма «Чебурашка-2» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов выступил с инициативой развивать в России тематические парки развлечений, основанные на образах советских и российских мультипликационных и киногероев. В числе таких, как он пояснил ТАСС, Чебурашка и крокодил Гена.

Наши родные Чебурашка, крокодил Гена, Винни Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал он.

По его мнению, подобные проекты помогут укрепить интерес к отечественной анимации и кинематографу. По его словам, уже существующий московский парк «Остров Мечты» можно развить до масштабов национального аналога Диснейленда, ориентированного на семейный отдых. В качестве возможного названия он упомянул вариант «Чебурляндия».

Тем временем член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в программу начальной школы стоит вернуть предмет «Логика». По его словам, введение этой дисциплины облегчит школьникам весь учебный процесс.

